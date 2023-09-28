

МВД Грузии планирует нанять до 700 новых сотрудников

28.09.2023 18:59





Число сотрудников Министерства внутренних дел Грузии увеличится на 685 человек. Информация об этом содержится в поправках в госбюджет на 2023 год.



Представленный проект предусматривает увеличение количества патрульных инспекторов, инспекторов туристической безопасности, а также детективов и следователей. Кроме того, в целях внедрения Института правопорядка в Департаменте полиции Аджарской Автономной Республики, увеличивается количество сотрудников правоохранительных органов, следователей и детективов.



Однако в проекте не уточнено, в каком количестве и в каких конкретно органах внутренних дел будет увеличен состав сотрудников.



Согласно поправкам, которые будут внесены в госбюджет на 2023 год, бюджетные ассигнования Министерства внутренних дел увеличатся на 40 миллионов лари, из которых 20 миллионов лари будут направлены на финансирование текущих расходов министерства, включая увеличение численности персонала, закупки соответствующей формы и оборудования, а также на финансирование расходов, необходимых для приобретения специального оборудования для сотрудников министерства. Дополнительные 20 миллионов лари будут направлены на обновление серверной инфраструктуры с использованием современных технологий, а также на организацию резервной серверной инфраструктуры.



Увеличение контингента в МВД стало одним из вопросов, которые парламентская политическая группа «Еврооптимисты» (Роман Гоциридзе, Хатия Деканоидзе) обсудила на встрече с заместителем министра финансов 27 сентября. В частности, «Еврооптимисты» поинтересовались у замминистра, почему вместо увеличения числа сотрудников, не принято решение об увеличении зарплат полицейских.



«Как может полицейский, патрульный инспектор обеспечивать семью? Вы добавляете еще 700 человек. Этим людям надо увеличить зарплату. Почему вы добавляете 700 человек? В 20 миллионов нам садиться содержание дополнительных 700 спецназовцев, что бы они нас били», — заявила Хатия Деканоидзе.



Как заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, помимо зарплаты, важно, чтобы у полицейских были нормальные условия труда. По его словам, комплектование МВД новыми кадрами будет происходить постепенно, поскольку их надлежащая подготовка требует времени.



«Заработная плата — важная составляющая, но почему бы не обратить внимание на то, что полицейским приходится работать в нечеловеческих условиях. В некоторых случаях полицейский не может видеть семью по 2-3 дня, поскольку постоянно перегружен. Почему вы не считаете необходимым увеличить эту квоту? Нам обязательно придется постепенно увеличивать как число патрулей, так и детективов…



Началась реформа криминальной полиции, отделена следственная функция, и в этом направлении нужны дополнительные люди. Однако если бы мы захотели привезти этих людей завтра, мы бы не смогли их привезти, они должны быть обучены и иметь соответствующий опыт. Контингент будет постепенно увеличиваться, в том числе для того, чтобы у полицейских был нормальный режим работы», — заявил Георгий Какауридзе.





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