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Силы обороны Грузии приобрели логистические и инженерные средства
29.09.2023 11:53
Силы обороны Грузии приобрели логистические и инженерные средства на грант федерального правительства Германии.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и посол Федеративной Республики Германия в Грузии Петер Фишер осмотрели новую технику и оборудование, закупленные на грант, которые были выставлены на полигоне 4-й пехотной бригады.
Министр обороны подчеркнул плодотворное и успешное сотрудничество между Грузией и Германией в сфере обороны и поблагодарил немецкую сторону за практическую и значительную финансовую поддержку, оказываемую для развития Сил обороны Грузии.
В мероприятии приняли участие командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили, военный атташе Германии, подполковник Андреас Зебальд и представители Сил обороны.
Немецкая сторона с 2019 года оказывает финансовую помощь Министерству обороны Грузии в рамках Enable and Enhance Initiative правительства ФРГ.
Информацию распространяет Министерство обороны Грузии.
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