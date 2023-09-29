

Силы обороны Грузии приобрели логистические и инженерные средства

29.09.2023 11:53





Силы обороны Грузии приобрели логистические и инженерные средства на грант федерального правительства Германии.



Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и посол Федеративной Республики Германия в Грузии Петер Фишер осмотрели новую технику и оборудование, закупленные на грант, которые были выставлены на полигоне 4-й пехотной бригады.



Министр обороны подчеркнул плодотворное и успешное сотрудничество между Грузией и Германией в сфере обороны и поблагодарил немецкую сторону за практическую и значительную финансовую поддержку, оказываемую для развития Сил обороны Грузии.



В мероприятии приняли участие командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили, военный атташе Германии, подполковник Андреас Зебальд и представители Сил обороны.



Немецкая сторона с 2019 года оказывает финансовую помощь Министерству обороны Грузии в рамках Enable and Enhance Initiative правительства ФРГ.



Информацию распространяет Министерство обороны Грузии.







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