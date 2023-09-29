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В СГБ Грузии на опрос вызваны три гражданина Сербии
29.09.2023 16:41
В рамках продолжающегося расследования дела в связи с предполагаемым планированием гражданских беспорядков, в Службу государственной безопасности на допрос вызваны граждане Сербии, три члена группы «Канвас».
Как сообщили "Интерпрессньюс" в СГБ, их опрос назначен на 15:00.
Напомним, 18 сентября Служба государственной безопасности распространила заявление о том, что определенная группа планирует в Грузии гражданские беспорядки, цель которых - смена власти насильственным путем, и обсуждался сценарий «евромайдана».
По сообщению СГБ, одним из авторов упомянутого плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также – находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михаила Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили. По информации СГБ, в целях подготовки молодежных групп для революционного сценария используется организация «Канвас».
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