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Военные Азербайджана, Турции и Грузии проводят командно-штабные учения «Eternity-2023»


03.10.2023   19:16


Минобороны Азербайджана сообщает о начале во вторник командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity-2023», проводимых совместно с турецкими и грузинскими военнослужащими в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны.

«На учениях, состоящих из теоретической и практической частей, с участием военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов», - отмечается в информации Минобороны.

Как сообщили в Минобороны, основной целью учений, которые продлятся до 6 октября, «является укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение слаженности между вооруженными силами трех стран».


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