Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На пунктах пропуска госграницы Грузии заработала система распознавания лиц


04.10.2023   13:05


С 1 октября 2023 года в целях повышения эффективности пограничного контроля при пересечении государственной границы Грузии введена специальная программа электронного распознавания лиц. Информацию об этом распространяет МВД.

По данным МВД, упомянутая система позволит пограничникам-контролерам посредством автоматизированной обработки данных мгновенно и достоверно идентифицировать разыскиваемых, депортированных, запрещенных или других нарушителей закона при пересечении границы Грузии.

«Эффективное функционирование указанной системы внесет существенный вклад в защиту государственной и общественной безопасности.

Кроме того, работа специальной программы электронного распознавания лиц гарантирует выполнение Грузией своих обязательств по различным международным соглашениям, в том числе более эффективное управление процессом безвизовых поездок со странами Европейского союза/Шенгенской зоны.

Специальные программы распознавания лиц успешно используются в ряде европейских стран и являются эффективным средством борьбы с нелегальной миграцией», — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна