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На пунктах пропуска госграницы Грузии заработала система распознавания лиц
04.10.2023 13:05
С 1 октября 2023 года в целях повышения эффективности пограничного контроля при пересечении государственной границы Грузии введена специальная программа электронного распознавания лиц. Информацию об этом распространяет МВД.
По данным МВД, упомянутая система позволит пограничникам-контролерам посредством автоматизированной обработки данных мгновенно и достоверно идентифицировать разыскиваемых, депортированных, запрещенных или других нарушителей закона при пересечении границы Грузии.
«Эффективное функционирование указанной системы внесет существенный вклад в защиту государственной и общественной безопасности.
Кроме того, работа специальной программы электронного распознавания лиц гарантирует выполнение Грузией своих обязательств по различным международным соглашениям, в том числе более эффективное управление процессом безвизовых поездок со странами Европейского союза/Шенгенской зоны.
Специальные программы распознавания лиц успешно используются в ряде европейских стран и являются эффективным средством борьбы с нелегальной миграцией», — говорится в информации.
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