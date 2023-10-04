

На пунктах пропуска госграницы Грузии заработала система распознавания лиц

04.10.2023 13:05





С 1 октября 2023 года в целях повышения эффективности пограничного контроля при пересечении государственной границы Грузии введена специальная программа электронного распознавания лиц. Информацию об этом распространяет МВД.



По данным МВД, упомянутая система позволит пограничникам-контролерам посредством автоматизированной обработки данных мгновенно и достоверно идентифицировать разыскиваемых, депортированных, запрещенных или других нарушителей закона при пересечении границы Грузии.



«Эффективное функционирование указанной системы внесет существенный вклад в защиту государственной и общественной безопасности.



Кроме того, работа специальной программы электронного распознавания лиц гарантирует выполнение Грузией своих обязательств по различным международным соглашениям, в том числе более эффективное управление процессом безвизовых поездок со странами Европейского союза/Шенгенской зоны.



Специальные программы распознавания лиц успешно используются в ряде европейских стран и являются эффективным средством борьбы с нелегальной миграцией», — говорится в информации.





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