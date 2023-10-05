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США передали Украине оружие, конфискованное у Ирана
05.10.2023 12:22
«Пентагон передал Украине оружие, конфискованное у Ирана», — сообщает издание Politico.
По информации СМИ, передача оружия, которая состоялась в понедельник, призвана помочь украинским военным укрепить оборону страны от России перед наступлением зимы.
Как пишет Politico, США приняли такое решение после того, как финансовая помощь Украине стала причиной внутриполитического конфликта в Палате представителей, в ходе которого члены Республиканской партии выступили против дополнительной помощи.
По сообщению СМИ, ВМС США изъяли иранские боеприпасы в тот момент, когда они передавались иранским «Корпусом стражей исламской революции» йеменским хуситам.
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