

США передали Украине оружие, конфискованное у Ирана

05.10.2023 12:22





«Пентагон передал Украине оружие, конфискованное у Ирана», — сообщает издание Politico.



По информации СМИ, передача оружия, которая состоялась в понедельник, призвана помочь украинским военным укрепить оборону страны от России перед наступлением зимы.



Как пишет Politico, США приняли такое решение после того, как финансовая помощь Украине стала причиной внутриполитического конфликта в Палате представителей, в ходе которого члены Республиканской партии выступили против дополнительной помощи.



По сообщению СМИ, ВМС США изъяли иранские боеприпасы в тот момент, когда они передавались иранским «Корпусом стражей исламской революции» йеменским хуситам.







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