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Россия объявила в розыск главу «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили
05.10.2023 13:08
МВД России объявило в розыск командир «Грузинского легиона», воюющего в Украине, Мамуку Мамулашвили. Информацию распространяет ТАСС.
На данном этапе неизвестно, по какой статье Мамулашвили объявлен розыск.
Ранее в России Мамулашвили был заочно привлечен к уголовной ответственности в рамках дела «о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ».
Москва заочно предъявила обвинения более чем 70 членам «Грузинского легиона» — причина — боевые действия на стороне Украины.
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