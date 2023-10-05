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Россия объявила в розыск главу «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили


05.10.2023   13:08


МВД России объявило в розыск командир «Грузинского легиона», воюющего в Украине, Мамуку Мамулашвили. Информацию распространяет ТАСС.

На данном этапе неизвестно, по какой статье Мамулашвили объявлен розыск.

Ранее в России Мамулашвили был заочно привлечен к уголовной ответственности в рамках дела «о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ».

Москва заочно предъявила обвинения более чем 70 членам «Грузинского легиона» — причина — боевые действия на стороне Украины.


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