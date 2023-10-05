

Россия объявила в розыск главу «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили

05.10.2023 13:08





МВД России объявило в розыск командир «Грузинского легиона», воюющего в Украине, Мамуку Мамулашвили. Информацию распространяет ТАСС.



На данном этапе неизвестно, по какой статье Мамулашвили объявлен розыск.



Ранее в России Мамулашвили был заочно привлечен к уголовной ответственности в рамках дела «о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ».



Москва заочно предъявила обвинения более чем 70 членам «Грузинского легиона» — причина — боевые действия на стороне Украины.





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