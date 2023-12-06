

В Польше арестованы трое грузин по обвинению в похищении 19-летней девушки

06.12.2023 12:50





Польская полиция арестовала троих грузин. Мужчины в возрасте 33, 37 и 38 лет обвиняются в похищении 19-летней девушки и лишении ее свободы.



По данным польской полиции, 1 декабря 43-летняя гражданка Грузии сообщила правоохранителям, что трое мужчин похитили ее 19-летнюю дочь из их дома в городе Скерневице.



Как сообщили в полиции, сотрудники уголовного управления сразу же приступили к установлению лиц, подозреваемых в похищении, и автомобиля, на котором они находились. Они также установили контакт с полицейскими Верушувского отделения полиции, Главного управления полиции в Лодзи и Пограничной службы.



Расследование, привело к местонахождению девушки в 180 километрах от Скерневице, в районе Верушува. По данным полиции, девушка была напугана, но медицинская помощь ей ​​не потребовалась. Похитители были задержаны. От сообщения о похищении до обнаружения девушки прошло 5 часов.



Согласно решению суда, ближайшие 3 месяца задержанные проведут в СИЗО. Им грозит до 5 лет лишения свободы.





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