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Трое граждан Грузии задержаны в Польше за похищение девушки


06.12.2023   16:10


Трое граждан Грузии задержаны в Польше по обвинению в похищении 19-летней девушки, также грузинского происхождения.

В полицию обратился ее отец. Похищение было совершено в городе Скерневице. Спустя пять часов машину похитителей обнаружили в 180 км, девушку успели увезти в Верушув.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Девушка не пострадала. Задержанным – 33, 37 и 38 лет. Им грозит до 5 лет лишения свободы.


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