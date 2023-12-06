

Трое граждан Грузии задержаны в Польше за похищение девушки

06.12.2023 16:10





Трое граждан Грузии задержаны в Польше по обвинению в похищении 19-летней девушки, также грузинского происхождения.



В полицию обратился ее отец. Похищение было совершено в городе Скерневице. Спустя пять часов машину похитителей обнаружили в 180 км, девушку успели увезти в Верушув.



Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Девушка не пострадала. Задержанным – 33, 37 и 38 лет. Им грозит до 5 лет лишения свободы.



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