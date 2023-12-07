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Задержан обвиняемый в сбыте фальшивой валюты
07.12.2023 14:44
По данным следственной службы Минфина Грузии, правоохранители задержали одного человека по обвинению в сбыте поддельных валютных купюр.
По версии следствия, в целях получения незаконной материальной выгоды обвиняемый обналичил в Кахетии 16 фальшивых стодолларовых купюр, которые были изъяты в результате следственных действий.
Расследование ведется по части первой статьи 212 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
«Принимаются соответствующие меры по установлению лиц, находящихся в преступной связи с обвиняемыми, — указано в сообщении.
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