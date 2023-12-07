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В Грузии проходят командно-штабные учения Maple Arch 2023
07.12.2023 18:08
В Грузии проходят командно-штабные учения Maple Arch 2023. Информацию об этом распространяет министерство обороны Грузии.
По данным ведомства, учения организуются министерством обороны Канады под руководством Директората сотрудничества по военному обучению, а с грузинской стороны ими руководит Восточное командование Сил обороны.
«Официальная церемония открытия учений состоялась в Совместном центре тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC). Перед военнослужащими выступили заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и представитель Директората сотрудничества по военному обучению министерства обороны Канады майор Шон Д. Кларк. Они подчеркнули важность и цели многонациональных учений. Двухнедельные командно-штабные учения проводятся в Совместном центре тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC).
Наряду с канадскими инструкторами в MAPLE ARCH 23 задействованы и грузинские инструкторы. В учениях принимают участие военнослужащие девяти стран. Силы обороны Грузии представлены различными подразделениями Восточного командования и личным составом JTEC. Целью учений является повышение взаимной совместимости между странами-участницами, углубление связей между странами-партнерами в сфере обороны, приближение к стандартам НАТО в процессе планирования и реализации миротворческих операций, совершенствование необходимых навыков для эффективных действий и принятия решений.
MAPLE ARCH — это ежегодные многонациональные учения, которые поочередно проводятся в разных странах. В этих учениях Силы обороны Грузии впервые участвовали на уровне штаба батальонного уровня в 2018 году», — отмечается в информации Минобороны.
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