

За 9 месяцев 2023 года прокуратура начала уголовное преследование в отношении 99 человек

09.12.2023 14:41





За 9 месяцев 2023 года прокуратура Грузии уголовное преследование в отношении 99 человек по фактам совершения коррупционных преступлений в публичном секторе.



Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.



По их же сообщению, в рамках борьбы с коррупцией за 9 месяцев 2023 года начато расследование по 117 уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями, совершенными в публичном секторе.



«Согласно стратегии прокуратуры Грузии на 2022-2027 годы, борьба с коррупцией объявлена ​​одним из приоритетных направлений. Эффективная борьба с коррупционной преступностью является особенно важной задачей в демократическом обществе, поскольку коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека. Успех этой борьбы во многом зависит от репутации и отлаженного функционирования государственных органов.



В рамках борьбы с коррупцией за 9 месяцев 2023 года начато расследование 117 уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями, совершенными в публичном секторе.



За 9 месяцев 2023 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении 99 лиц по фактам совершения коррупционных преступлений в публичном секторе.



За 9 месяцев 2023 года уголовное преследование было начато в отношении 88 лиц, которые на момент совершения коррупционного преступления работали на публичной службе, из них 10 обвиняемых являлись высокопоставленными должностными лицами на момент совершения преступления.



За 9 месяц 2023 года суд вынес обвинительный приговор 78 лицам, уличенным в коррупционных преступлениях, совершенных в публичном секторе.



Одним из приоритетных направлений прокуратуры Грузии является эффективное проведение расследований, начатых на основании отчетов Службы государственного аудита. За 9 месяц 2023 года из Службы государственного аудита в прокуратуру Грузии было направлено 9 отчетов, на основании которых было начато расследование по 5 уголовным делам, а 4 отчета были тематически прикреплены к возбужденным ранее уголовным делам.



Что касается показателя начала уголовных преследований на основании аудиторского заключения, то за 9 месяцев 2023 года в результате проведенного прокуратурой правового реагирования уголовное преследование было начато в отношении 5 человек. Следует отметить, что все они на момент совершения преступления работали в публичном секторе», - отмечается в информации, распространенной прокуратурой Грузии в соцсети.





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