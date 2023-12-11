

За 9 месяцев 2023 года в Грузии убито 52 человека - МВД

11.12.2023 10:53





За 9 месяцев текущего года в Грузии убито 52 человека. Кроме того, зафиксировано 5 случаев умышленного убийства матерью новорожденного ребенка. Такие данные приводятся в статистической информации МВД Грузии.



В частности, согласно статистике, в период с 1 января по 30 сентября 2023 года в стране зафиксировано 27 фактов умышленного убийства и 25 фактов умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Из них большинство – 47 раскрыто. По данным МВД, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в текущем году умышленных убийств зафиксировано на 8 случаев меньше, а количество умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах увеличилось на 4.



Согласно документу, за 9 месяцев текущего года зафиксировано 5 случаев умышленного убийства матерью новорожденного ребенка. В прошлом году зафиксировано 3 таких преступления.



Что касается других преступлений против жизни, то, по данным ведомства, за этот же период раскрыто 44 случая покушения на убийство, а также 36 случаев покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах.





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