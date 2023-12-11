

В 2023 году в Грузии увеличилось количество изнасилований – статистика МВД

11.12.2023 13:50





По данным МВД Грузии, за первые 9 месяцев 2023 года было зафиксировано больше случаев изнасилований, чем за весь 2022 год. В прошлом году ведомство зафиксировало 137 случаев изнасилования, а за девять месяцев этого года — 154 случая.



Следует отметить, что вместе с ростом дел об изнасилованиях выросла и раскрываемость таких дел: в прошлом году МВД раскрыло до 66% дел об изнасилованиях, а за 9 месяцев 2023 года – до 71%.



Возросло не только количество изнасилований, но и число сексуальных преступлений в целом. С января по сентябрь 2023 года МВД зафиксировало 412 преступлений сексуального характера.



По количественным показателям, после изнасилований, отмечаются следующие виды преступлений:



Развратные действия – 96 случаев;

Проникновение сексуального характера в тело лица в возрасте до 16 лет – 86 случаев;

Иные действия сексуального характера – 54 случая;

Принуждение к действиям сексуального характера — 22 случая.

Для женщин, ставших жертвами насилия, государство предоставляет несколько механизмов обеспечения защиты и помощи. Среди них запретительные и охранные ордера, убежище, кризисные центры, а с 2023 года и денежная компенсация.



Для того чтобы воспользоваться указанными услугами, важно в случае физического, психологического, экономического или сексуального насилия, а также принуждения обращаться в МВД по номеру 112, либо звонить на телефон доверия для жертв домашнего насилия по номеру 116 006 [звонок бесплатный], где вас проконсультируют на 9 языках. Вы также можете использовать приложение 112, чтобы позвонить в полицию.



Кроме того, вы можете обратиться в неправительственные организации, которые окажут вам юридическую консультацию и, в определенных случаях, другие виды помощи.





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