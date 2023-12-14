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Турция, Грузия и Азербайджан проводят совместные учения


14.12.2023   21:15


Турция, Грузия и Азербайджан проводят совместные учения. Об этом на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.

По словам представителя Минобороны Турции, в военных учениях принимают участие поисково-спасательные подразделения Турции, Азербайджана и Грузии.

Актюрк отметил, что цель учений — укрепление дружбы, сотрудничества и взаимодействия подразделений.


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