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Турция, Грузия и Азербайджан проводят совместные учения
14.12.2023 21:15
Турция, Грузия и Азербайджан проводят совместные учения. Об этом на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.
По словам представителя Минобороны Турции, в военных учениях принимают участие поисково-спасательные подразделения Турции, Азербайджана и Грузии.
Актюрк отметил, что цель учений — укрепление дружбы, сотрудничества и взаимодействия подразделений.
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