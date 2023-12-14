

Турция, Грузия и Азербайджан проводят совместные учения

14.12.2023 21:15





Турция, Грузия и Азербайджан проводят совместные учения. Об этом на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.



По словам представителя Минобороны Турции, в военных учениях принимают участие поисково-спасательные подразделения Турции, Азербайджана и Грузии.



Актюрк отметил, что цель учений — укрепление дружбы, сотрудничества и взаимодействия подразделений.





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