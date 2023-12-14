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Силы обороны получили дроны грузино-польского производства


14.12.2023   21:16


Силы обороны Грузии получили беспилотники производства грузино-польского предприятия DELTA-WB и американские многофункциональные радиолокационные комплексы.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минобороны Грузии.

«Многофункциональные радиолокационные комплексы и беспилотные летательные аппараты поставлены в соответствии с планом развития Сил обороны до 2030 года. Указанное оборудование будет способствовать укреплению разведывательных возможностей обороны Грузии”, – говорится в сообщении ведомства.

Демонстрационные полеты беспилотных летательных аппаратов WARMATE (камикадзе) и FLYEYE прошли сегодня на полигоне Вазиани близ Тбилиси. Там же испытали стационарные и мобильные наземные радары американского производства.

На мероприятии присутствовали министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили, должностные лица Минобороны, а также члены парламентского большинства.

DELTA-WB основано частной польской оборонно-промышленной группой WB Electronics SA и грузинской оружейной компанией Delta International LLC. По заявлению самой группы WB, это «крупнейший польский производитель беспилотных воздушных систем, используемых польскими Вооруженными силами», и его продукция прошла боевые испытания.

На данном этапе компания обеспечивает процедуры по обслуживанию линии сборки беспилотных летательных аппаратов типа WARMATE и FLYEYE. Ранее в Минобороны заявляли, что предприятие сможет выпускать сотни дронов в год.

При предприятии DELTA-WB также действует тренинг-центр по работе с беспилотными летательными аппаратами. Как подчеркивают в оборонном ведомстве, процесс подготовки и переподготовки операторов дронов идет успешно.


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