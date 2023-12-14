

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет – Нужно оценить необходимость усиления помощи Черноморскому региону, сосредоточив в

14.12.2023 21:31









Объем законопроекта о национальной обороне — 886 миллиардов долларов.



В Палате представителей за него проголосовали 310 конгрессменов, против — 118, в том числе 45 демократов и 73 республиканца.



Законопроект о национальной обороне США предусматривает выделение $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, создание офис Специального генерального инспектора по оказанию помощи Украине, которое будет проводить проверки и расследования средств, предоставленных для военной и невоенной помощи Украине. В документе также говорится о безопасности Черноморского региона. Как отмечается в законопроекте, в интересах США, чтобы НАТО приняло стратегию, связанную с Черноморским регионом. В документе также говорится, что нужно оценить необходимость помощи или укрепления сотрудничества с Черноморским регионом, сосредоточив внимание на Украине, Румынии, Болгарии, Молдове и Грузии.



До этого документ был Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 год и направила его на подпись президенту Джо Байдену.Объем законопроекта о национальной обороне — 886 миллиардов долларов.В Палате представителей за него проголосовали 310 конгрессменов, против — 118, в том числе 45 демократов и 73 республиканца.Законопроект о национальной обороне США предусматривает выделение $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, создание офис Специального генерального инспектора по оказанию помощи Украине, которое будет проводить проверки и расследования средств, предоставленных для военной и невоенной помощи Украине. В документе также говорится о безопасности Черноморского региона. Как отмечается в законопроекте, в интересах США, чтобы НАТО приняло стратегию, связанную с Черноморским регионом. В документе также говорится, что нужно оценить необходимость помощи или укрепления сотрудничества с Черноморским регионом, сосредоточив внимание на Украине, Румынии, Болгарии, Молдове и Грузии.До этого документ был одобрен Сенатом США.





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