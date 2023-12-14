

Финляндия разместит американские войска у российской границы

14.12.2023 22:12





Владимир Путин начал войну в Украине под предлогом того, что НАТО слишком приблизилось к российским границам. Одним из результатов вторжения стало увеличение границы России со странами альянса почти на 1300 км — после вступления в него Финляндии. А теперь около границы появятся солдаты и вооружения американской армии.



Финляндия 18 декабря подпишет с США соглашение о сотрудничестве в области обороны, сообщила министр иностранных дел Элина Валтонен: «То, что не будет необходимости договариваться обо всем по отдельности, облегчит организацию операций в мирное время, но, что существеннее всего, это будет жизненно важно во время кризиса».



Американские войска смогут быстро попасть в Финляндию для оказания ей помощи в случае конфликта. Для подготовки к нему им будет предоставлен беспрепятственный доступ к 15 объектам и зонам, где они смогут хранить военную технику и боеприпасы, сообщает Reuters со ссылкой на текст соглашения. В их числе — четыре авиабазы, военный порт и железная дорога на севере страны. Склады для военного имущества разместятся вдоль путей, ведущих к российской границе.



У американских частей будет возможность базироваться в Финляндии и на постоянной основе, но пока таких планов, по заявлению правительства, нет. Также они смогут проводить в стране военные учения.



Именно на северо-востоке, где угрозу представляют вполне боеспособные Северный флот и стратегическая авиация, Финляндия может помочь НАТО противостоять России, говорил ранее генерал-майор США в отставке Гордон Дейвис. Финляндия модернизирует авиабазу под городом Рованиеми, где с 2026 г. должны разместиться закупаемые у США 64 истребителя F-35. В случае конфликта Рованиеми станет региональным оперативным центром для сил НАТО. Через него проходит железная дорога из портового шведского города Торнио, которая продолжается до Кемиярви — городка в часе езды от российской границы и в семи — от Мурманска, где находится база Северного флота.



Электрификация дороги должна быть завершена в 2024 г., она облегчит НАТО доставку подкреплений и военной техники через Атлантику прямо к границам России в Арктике.



Соглашения с США, подобные финскому, есть у таких стран — членов НАТО, как Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словакия, Чехия и Эстония, соглашение с Данией ждет утверждения.





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