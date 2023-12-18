

С 2019 года по сей день зарплаты военнослужащих выросли на 45%, а с января увеличатся еще на 10% - министр

18.12.2023 11:20





По заявлению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, с 2019 года, когда министр обороны стал премьером, зарплаты военнослужащих выросли на 45%.



«Если зарплата была 900 лари, то стала 1500 лари. С января мы повысим зарплату всем военнослужащим еще на 10%, а минимальная начисленная зарплата у нас составит 1700 лари. К этому добавляются надбавки, а у военнослужащих среднего звена она еще больше. Мы не собираемся останавливать этот процесс. Этот процесс будет идти параллельно с развитием страны», - сказал министр обороны.



Джуаншер Бурчуладзе также коснулся вопросов, связанных с оборонным бюджетом, и отметил, что Грузия уже выполняет то требование НАТО, которое касается финансирования в отношении государств-членов и в 2024 году оборонный бюджет увеличится на 26%.



«Наш бюджет в 2024 году увеличится на 26% по сравнению с 2023 годом. Если наша экономика, условно, растет на 10%, а это очень большой результат за последние годы, то за последние 3 года наш оборонный бюджет пропорционально увеличивается еще больше», - сказал министр.





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