

Через 2 года небо Тбилиси будет полностью защищено - министр обороны

18.12.2023 12:39





По заявлению министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, в 2023 году оборонное ведомство оформило закупки, важные в плане усиления обороноспособности, что отвечает за среднесрочное и долгосрочное развитие Сил обороны.



«В долгосрочном развитии у нас есть конкретная цель, куда должны прийти в плане возможностей в течение 10 лет. Мы эту цель намного перевыполнили, опередили ее и заключили такие соглашения в направлении противовоздушных систем, противоброневых систем, которых до сих пор не было. Помощь ЕС в размере 13 миллионов евро, которую мы получили в 2021 году, была первым прецедентом. В следующем году мы получили 20 миллионов, 30 миллионов и продолжаем с таким прогрессом. Конечно, наша роль как руководства министерства здесь большая, как и нашей власти в целом», - отметил Джуаншер Бурчуладзе.



Как пояснил глава Минобороны, в результате получения уже оформленных закупок через 2 года у нас будет полностью защищенное небо Тбилиси, в том числе, стратегические объекты, аэропорты, военные базы и т.д.



«В Грузии этого никогда не было, и мы этого достигнем. Фактически, уже предпринятые в этом направлении шаги являются гарантией этого», - сказал министр.





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