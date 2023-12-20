

Во Франции по обвинению в убийстве мужа арестована гражданка Грузии

20.12.2023 12:29





Во французском городе Тулоне по обвинению в убийстве мужа арестована 28-летняя гражданка Грузии, сообщает французское издание «Le Figaro».



Как сообщили журналистам в прокуратуре Тулона, обвиняемая задушила 31-летнего супруга в ночь с 16 на 17 декабря, а 18 декабря ее приговорили к предварительному заключению. По данным СМИ, перед убийством соседи слышали как супруги ссорились.



По словам прокурора Сэмюэля Финца, пятеро детей пары в момент инцидента находились дома. Однако он не уточнил, были ли дети свидетелями убийства. Сейчас дети находятся на попечении социальных служб.



По данным прокуратуры, обвиняемая первоначально признала свою вину, но позже изменила свои показания.



По словам матери обвиняемой, ее дочь была жертвой насилия со стороны мужа и у них были постоянные конфликты, подробностей происшествия она не знает.





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