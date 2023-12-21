

США и Финляндия подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны

21.12.2023 13:05





Сегодняшний день является лишь последней демонстрацией всеобъемлющих усилий Соединенных Штатов по укреплению трансатлантической безопасности. В прошлом году мы внесли поправки в наше Соглашение о сотрудничестве в области обороны с Норвегией. Ранее в этом месяце мы подписали новое оборонное соглашение со Швецией. Позже на этой неделе мы подпишем новое соглашение с Данией. И конечно, сегодня мы будем делать это с Финляндией.



Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен



Двусторонние отношения Финляндии с Соединенными Штатами превосходны. Вы — наш ключевой стратегический партнер и союзник, но также и наш самый значимый торговый партнер. Членство Финляндии в НАТО, значительный рост торговли, а также расширение сотрудничества на всех уровнях являются примерами того, почему перспективы блестящие. Членство в НАТО, наряду с DCA, даёт нам импульс для поднятия сотрудничества США и Финляндии на новый уровень.



Министр обороны Финляндии Антти Хакканен



Подписание договора является важной вехой в наших двусторонних отношениях. Это дает нам мощный набор инструментов для совместной работы в поддержку планов НАТО. Это убедительный признак приверженности США защите Финляндии и всей Северной Европы.



Мы не ожидаем, что Соединенные Штаты позаботятся об обороне Финляндии. Мы продолжаем инвестировать в нашу оборону и разделяем бремя в нашем регионе и за его пределами. Однако это соглашение значительно расширяет нашу способность действовать сообща во всех ситуациях в военной сфере, сфере безопасности и обороны. Все страны Северной Европы вскоре будут иметь DCA.







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