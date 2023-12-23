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Один человек задержан за связь с «воровским миром» еще двоим предъявлены обвинения
23.12.2023 21:30
Министерство внутренних дел Грузии связанное с «воровским миром», а еще двум лицам предъявлены обвинения.
Информацию об этом распространяет МВД.
По сообщению ведомства, преступления караются лишением свободы на срок до 10 лет.
«Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии в результате комплексно проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, на основании постановления судьи, задержан Ш.К. 1964 года рождения по обвинению в поддержке деятельности «воровского мира». Такое же обвинение в пенитенциарном учреждении предъявлено И.С. 1981 года рождения. По факту же членства в «воровском мире» заочно предъявлено обвинение Э.М. 1993 года рождения, который в настоящее время находится за пределами Грузии и разыскивается по красному циркуляру Интерпола.
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.
В ходе расследования, проведенного правоохранителями в интенсивном режиме, выявлено несколько криминальных эпизодов. В частности, фигуранты от имени «воров в законе» и криминального авторитета контактировали с лицами, занимавшимися различной предпринимательской деятельностью, и требовали выплаты денег в качестве «воровской доли». Также пострадавшим присылали фото, сделанные в результате слежки с целью запугивания, а в случае неповиновения они угрожали лишить их жизни.
Расследование ведется по первой части статьи 223 прим и второй части статьи 223 прим 3 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации ведомства.
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