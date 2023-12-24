

В Минобороны проведен итоговый брифинг за 2023 год для военных атташе стран-партнеров

24.12.2023 16:40





В рамках годового плана Ассоциации военных атташе аккредитованные в Грузии военные атташе стран-партнеров ознакомились с проектами и реформами, реализованными в целях укрепления обороноспособности страны в текущем году.



Итоговый брифинг за 2023 год прошел в «Зале Армии» Минобороны. Заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе поблагодарил партнеров за тесное и плодотворное сотрудничество в сфере обороны.



По сообщению пресс-службы Минобороны Грузии, представители сил обороны обсудили с дипломатами основные проекты развития сил обороны, предусмотренные в десятилетнем плане действий, и шаги, которые необходимо предпринять для укрепления боевые возможности. На встрече также обсуждались обстановка безопасности в регионе и существующие вызовы.



«Министерство обороны Грузии тесно сотрудничает с военными атташе аккредитованных стран-партнеров в Грузии. В течение года военные атташе посещают различные подразделения Минобороны и знакомятся с текущими мероприятиями», — отмечают в Минобороны.







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