

Министр обороны: всё больше граждан интересуется контрактной службой

25.12.2023 21:32





В Грузии всё больше людей интересуется и поступает на военную службу по контракту, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Цифры министр не называл, лишь сказал, что в 2023 год в этом направлении был одним из самых успешных за последние десятилетия:



«В этом году большое количество граждан заинтересовалось военной службой по контракту именно потому, что они знают, как наше правительство заботится о военнослужащих, и какие социальные условия Минобороны создало для них.



Такого результата у Минобороны не было, особенно в последние годы. Мы начали этот процесс четыре года назад, когда министром обороны был премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Всё, конечно, продолжается, и результатом этого является высокий интерес граждан к военной службе по контракту», — заявил Джуаншер Бурчуладзе, комментарий которого распространила пресс-служба Минобороны.





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