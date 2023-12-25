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Министр обороны: всё больше граждан интересуется контрактной службой
25.12.2023 21:32
В Грузии всё больше людей интересуется и поступает на военную службу по контракту, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Цифры министр не называл, лишь сказал, что в 2023 год в этом направлении был одним из самых успешных за последние десятилетия:
«В этом году большое количество граждан заинтересовалось военной службой по контракту именно потому, что они знают, как наше правительство заботится о военнослужащих, и какие социальные условия Минобороны создало для них.
Такого результата у Минобороны не было, особенно в последние годы. Мы начали этот процесс четыре года назад, когда министром обороны был премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Всё, конечно, продолжается, и результатом этого является высокий интерес граждан к военной службе по контракту», — заявил Джуаншер Бурчуладзе, комментарий которого распространила пресс-служба Минобороны.
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