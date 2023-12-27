

В Тбилиси убит военнослужащий, обвиняемый задержан

27.12.2023 21:13





Поздно вечером 27 декабря в Тбилиси произошло убийство. По имеющейся информации, убитый являлся военнослужащим.



Как заявили в МВД, полиция задержала обвиняемого в убийстве, через несколько минут после произошедшего. По информации ведомства, в качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления.



Согласно данным следствия, между убитым и обвиняемым произошла ссора. Инцидент расследуется по статьям 108 и 236 УК, (предумышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). Преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.





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