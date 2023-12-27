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Уголовная политика в отношении лиц, совершивших преступления по делам «воровского мира» является строжайшей - замгенпрокурора


27.12.2023   22:18


Приоритетным направлением для прокуратуры Грузии является борьба с одной из распространенных форм организованной преступности, «воровским миром». Согласно данным за 9 числа 2023 года, уголовное преследование по делам «воровского мира» начато в отношении 48 лиц, а обвинительный приговор вынесен 57 лицам, - заявил первый заместитель генерального прокурора Грузии Бакур Абуладзе, представляя отчет о деятельности прокуратуры страны.

По словам первого заместителя генпрокурора Бакура Абуладзе, уголовная политика в отношении лиц, совершивших преступления по делах «воровского мира», весьма строгая.

«Представляя отчет, первый заместитель генерального прокурора также рассказал о легализации незаконных доходов, полученных в результате упомянутых преступлений, и отметил, что ведется активная работа в направлении розыска и конфискации имущества, полученного в результате этих преступлений.

В ходе представления отчета, Бакур Абуладзе отметил, что уголовные дела, связанные с «воровским миром», передаются в суд для рассмотрения по существу, а институт процессуального соглашения по делам указанной категории прокуратура Грузии использует лишь в исключительных случаях при особом сотрудничестве и даче уличительных показаний, - говорится в информации, распространенной ведомством.


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