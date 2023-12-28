

Солдаты Национальной гвардии Грузии приняли участие в трехсторонних учениях в Турции

28.12.2023 12:31





В Анкаре прошли поисково-спасательные учения во время стихийных бедствий DAK-23 в формате трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан.



По информации Минобороны Грузии, военнослужащие Национальной гвардии Сил обороны Грузии приняли участие в недельных учениях тактического уровня вместе со своими турецкими и азербайджанскими коллегами.



Трехсторонние учения были направлены на усиление сотрудничества, координации и оперативной совместимости между поисково-спасательными группами Грузии, Турции и Азербайджана во время возможных стихийных бедствий. По сценарию моделирования на учениях были отыграны поисково-спасательные операции во время землетрясения.



Военным пришлось вытаскивать раненых из-под завалов с помощью спасательной техники, эвакуировать раненых наземным и воздушным транспортом, а также искать и спасать людей, оказавшихся под завалами, с помощью собак. Учения проводятся по ротации. В следующем году DAK-23 примет Азербайджан, а затем Грузия.







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