

В Тбилиси и регионах полиция изъяла нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы – задержаны 14 лиц

28.12.2023 14:14





Сотрудники Министерства ВД Грузии в результате проведенных за последний период оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъяли в Тбилиси и регионах нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы и задержали 14 лиц.



Информацию об этом распространяет МВД.



«Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.



Расследование по фактам незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов ведется в соответствии с частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии», - сообщили в ведомстве.





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