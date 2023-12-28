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В Тбилиси и регионах полиция изъяла нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы – задержаны 14 лиц
28.12.2023 14:14
Сотрудники Министерства ВД Грузии в результате проведенных за последний период оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъяли в Тбилиси и регионах нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы и задержали 14 лиц.
Информацию об этом распространяет МВД.
«Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Расследование по фактам незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов ведется в соответствии с частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии», - сообщили в ведомстве.
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