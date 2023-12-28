

Министерство обороны: Выражаем сожаление в связи с трагической гибелью военнослужащего в Гори

28.12.2023 15:54





Министерство обороны Грузии выражает сожаление в связи со смертью военнослужащего в Гори и приносит соболезнования семье погибшего.



«Министерство обороны выражает сожаление в связи с трагической гибелью военнослужащего капрала Иване Гогидзе, 1982 года рождения, и приносит соболезнования семье погибшего.



28 декабря военнослужащий был найден мертвым в ванной комнате съемной жилой квартиры в Гори. По предварительным данным, причиной смерти, вероятно, стала неисправность водонагревателя и, как следствие, отравление природным газом. Тело покойного находится на экспертизе», — сообщили в Минобороны.





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