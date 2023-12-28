

Военнослужащий погиб в Гори от угарного газа

28.12.2023 21:19





Военнослужащий погиб в Гори, предположительно, от утечки газа, сообщает Минобороны.



42-летний мужчина был обнаружен в ванной комнате на съемной квартире. Реанимировать его не удалось. Утечка газа, по версии следствия, произошла из-за неисправности газового водонагревателя.



Министерство обороны выразило соболезнования семье погибшего.



Газораспределительные компании в Грузии постоянно призывают потребителей не устанавливать кустарное газовое оборудование. Большинство инцидентов происходит на съемных квартирах. Проверку газового оборудования оперативно можно запрашивать в любой момент.



В столице ситуацию более или менее удалось стабилизировать. В 2023 году случаи смертей и отравления после утечки газа в Тбилиси сократились до минимума. По данным Tbilisi Energy, в этом году погиб один человек, отравились угарным газом и были спасены 13 жителей.



Для сравнения: в 2019 году погибли 28 человек, отравились около 140. В 2019 году в квартирах 71 тысячи семей были обнаружены и демонтированы опасные обогреватели открытого типа.



В этом году в Тбилиси было обнаружено и демонтировано только 3200 опасных обогревателей.



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