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Грузия, Азербайджан и Турция провели совместные спасательные учения
29.12.2023 17:15
Военнослужащие Национальной гвардии Сил обороны Грузии приняли участие в трехсторонних учениях, организованных в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
В учениях DAK-23, направленных на проведение спасательных операций на территории, пострадавшей от землетрясения, также приняли участие азербайджанские и турецкие военнослужащие.
Цель тренировок, длившихся около семи дней, заключалась в улучшении координации и совместимости между поисково-спасательными группами трех стран в случае стихийного бедствия. Сценарий учений включал в себя использование спасательного снаряжения для эвакуации пострадавших, которые оказались под обломками зданий, разрушенных землетрясением.
Солдаты тренировались в способности извлекать пострадавших из-под обломков посредством наземного и воздушного транспорта. Кроме того, военнослужащие использовали специально обученных собак для поиска и спасения людей, оказавшихся под завалами.
В следующем году такие учения примет Азербайджан, а потом — Грузия.
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