

Сколько стоят продукты к новогоднему столу — репортаж с рынка

01.01.2023 17:36





В преддверии Нового года продавцы на рынках Грузии жалуются на нехватку покупателей.



«В прошлом году такой ситуации правда не было. В этом году мы сидим, ждем, люди ходят, но покупателей нет», — говорит Натия Заркуа, которая уже 10 лет занимается продажей сыра, грецких орехов и других продуктов на Дезертирском рынке в Тбилиси.



По ее словам, люди узнают цены и жалуются, что у них нет денег. Натия понимает покупателей. Национальная служба статистики пока не публиковала данные по инфляции за декабрь текущего года, хотя ноябрьский показатель также свидетельствует о росте цен.



В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, овощи стали дороже на 26%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 23,8%; Молоко, сыр и яйца — на 18,3%, сахар, варенье и другие сладости — на 15,7%, рыба — на 13,6%, мясо и мясные продукты — на 9,1%, фрукты и виноград — на 6,9%.



На грецкий орех, который является одним из самых востребованных продуктов на Новый год, цены разные: редко от 15-16 лари, чаще — от 20 лари, а в зависимости от цвета и качества доходит до 30 лари.



Однако некоторые люди говорят нам, что грецкий орех сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.



«В прошлом году мы продавали по 20, 18, 17 лари, [сейчас] цена колеблется от 23 до 28 лари», — говорит нам Натия Зарква.



Цена 1 кг поросенка обычно составляет 25-30 лари. Один из торговцев продал относительно большую свинью [кг] за 20 лари. Продавцы объясняют рост цен на мясо с подорожанием кормов и топлива.



«С каждым годом все хуже. В прошлом году я продавал за 15-17-20 лари», — рассказывает мужчина средних лет, приехавший в Тбилиси из села Карденахи и продающий поросенка за 25 лари килограмм.



Цена за 1 штуку индейки начинается от 75 лари и доходит до 180 лари. Один из продавцов отмечает, что в этом году индейка продается в меньшем количестве. А цена выросла, так как подорожала кукуруза.



Свинина стоит от 12 до 15 лари за 1 кг. Цена курицы начинается от 8 лари.



Сыр «Имеретинский» стоит от 17 до 18 лари, «Сулгуни» — от 25 до 30 лари.



Цены на фрукты разнообразны: цена яблок начинается с 50 тетри и доходит до 5 лари в зависимости от качества или вида, цена на мандарины от 1,5 до 5 лари, апельсины от 3 до 5 лари.



Женщина, торгующая цитрусовыми, говорит, что в этом году она продает товар дороже, а некоторые говорят, что дешевле, так был обильный урожай. Она также не жалуется на отсутствие покупателей. Другие говорят, что «покупатели есть, но денег у них нет».



На Дезертирском рынке мед в среднем стоил 20 лари. Цены на развесные конфеты начинаются от 9,5 лари, шоколад — от 12 лари.



В праздничные дни на рынках много людей, однако ввиду подорожания не каждый из них сможет купить, то за чем пришел.





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