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В Местийском муниципалитете убиты два человека


02.01.2023   14:33


В селе Эцери муниципалитета Местия поздно ночью произошло убийство. По распространившейся информации, на почве взаимной размолвки убиты два человека, один ранен.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование в связи с происшествием ведется по части "л" статьи 109 УК Грузии, которая подразумевает умышленное убийство двух лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

В ведомстве отмечают, что на данном этапе правоохранители проводят на месте активные следственные действия.


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