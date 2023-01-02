

В Местийском муниципалитете убиты два человека

02.01.2023 14:33





В селе Эцери муниципалитета Местия поздно ночью произошло убийство. По распространившейся информации, на почве взаимной размолвки убиты два человека, один ранен.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование в связи с происшествием ведется по части "л" статьи 109 УК Грузии, которая подразумевает умышленное убийство двух лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах.



В ведомстве отмечают, что на данном этапе правоохранители проводят на месте активные следственные действия.





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