|
|
|
В Местийском муниципалитете убиты два человека
02.01.2023 14:33
В селе Эцери муниципалитета Местия поздно ночью произошло убийство. По распространившейся информации, на почве взаимной размолвки убиты два человека, один ранен.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование в связи с происшествием ведется по части "л" статьи 109 УК Грузии, которая подразумевает умышленное убийство двух лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах.
В ведомстве отмечают, что на данном этапе правоохранители проводят на месте активные следственные действия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна