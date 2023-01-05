

МВД ведет следствие по факту нападения на Вано Мерабишвили

05.01.2023 13:06





МВД Грузии подтвердило, что начало расследование дела о возможном насилии в отношении бывшего премьер-министра и экс-министра внутренних дел Вано Мерабишвили.



Дело возбуждено на основании публичной информации, распространенной СМИ.



По данным ТВ Rustavi 2, в одной из аптек тбилисского района Ваке после Нового года произошла стычка между Мерабишвили и Гигой Шарашидзе — зятем известного певца Гии Гачечиладзе (Уцноби).



Шарашидзе заявил, что не собирается ничего скрывать и готов сообщить следствию, что произошло.



«Между мной и Вано Мерабишвили в аптеке произошла потасовка. Я даже не могу назвать это потасовкой, потому что Вано Мерабишвили сбежал от меня в первые секунды», — заявил Шарашидзе.



Другой политический противник бывшего министра, экс-депутат тбилисского городского собрания Вато Шакаришвили, который первый рассказал об инциденте с Мерабишвили в соцсетях, написал, что «ему досталось по заслугам» и «непобедимый когда-то силач бежал, как последняя крыса».



Расследование ведется по статье 126 УК — нанесение побоев или иное насилие.



Сам Мерабишвили не давал никаких комментариев.



Вано Мерабишвили был одним из самых успешных министров в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили. С его именем связано проведение в Грузии радикальной и эффективной реформы полиции.



После смены власти в Грузии ему были предъявлены обвинения в нескольких должностных преступлениях. Он отсидел в тюрьме шесть лет и девять месяцев. Срок заключения истек 21 февраля 2020 года. Выйдя на свободу Мерабишвили заявил, что собирается вернуться в политику, но крайне редко появляется на публике.





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