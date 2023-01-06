

Генераторы, приобретенные Грузией, уже распределены в разные города Украины

06.01.2023 15:25





25 единиц генераторов высокой мощности, отправленные в Украину по поручению премьер-министра Грузии, доставлены в г. Киев. Данные генераторы являются частью той помощи, которую правительство Грузии осуществляет для поддержки украинского народа. Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.



По данным ведомства, усилиями посольства Грузии в Украине генераторы распределены в разные регионы Украины в соответствии с потребностями и доставлены в Харьков, Николаев, Львов, Киевскую область и город Киев.



«Информацию об этом первому заместителю министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микутадзе также предоставил исполняющий обязанности посла Украины в Грузии.



Из Грузии в Украину отправлено 25 единиц генераторов, закупленных по распоряжению премьер-министра. Компания «Грузинская государственная электросистема», входящая в систему Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, приобрела для Украины генераторы промышленного назначения общей стоимостью 1,5 млн лари, посредством которых больницы, объекты питания и другие объекты критического назначения будут работать в чрезвычайном режиме», - отмечается в информации.





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