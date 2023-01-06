Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генераторы, приобретенные Грузией, уже распределены в разные города Украины


06.01.2023   15:25


25 единиц генераторов высокой мощности, отправленные в Украину по поручению премьер-министра Грузии, доставлены в г. Киев. Данные генераторы являются частью той помощи, которую правительство Грузии осуществляет для поддержки украинского народа. Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.

По данным ведомства, усилиями посольства Грузии в Украине генераторы распределены в разные регионы Украины в соответствии с потребностями и доставлены в Харьков, Николаев, Львов, Киевскую область и город Киев.

«Информацию об этом первому заместителю министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микутадзе также предоставил исполняющий обязанности посла Украины в Грузии.

Из Грузии в Украину отправлено 25 единиц генераторов, закупленных по распоряжению премьер-министра. Компания «Грузинская государственная электросистема», входящая в систему Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, приобрела для Украины генераторы промышленного назначения общей стоимостью 1,5 млн лари, посредством которых больницы, объекты питания и другие объекты критического назначения будут работать в чрезвычайном режиме», - отмечается в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна