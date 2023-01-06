

В связи с шествием Алило движение транспорта в Тбилиси будет временно ограничено

06.01.2023 19:36





В связи с праздником Рождества, 7 января с 12:00 пройдет шествие Алило и постепенно будет ограничено движение транспортных средств.



По информации мэрии, шествие начнется с площади Первой Республики, из-за чего движение транспорта на указанном участке будет ограничено.



Транспортные средства смогут проехать с улицы Костава на улицы Ахвледиани и Киачели по улицам Вашловани и Экаладзе; Автомобили, движущиеся с улицы Табукашвили в сторону улицы Костава, вместо площади Республики смогут двигаться по проспекту Руставели. Также сделать поворот у Маслины можно будет только через проспект Руставели.



Движение будет полностью восстановлено после окончания шествия Алил





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





