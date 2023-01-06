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В связи с шествием Алило движение транспорта в Тбилиси будет временно ограничено
06.01.2023 19:36
В связи с праздником Рождества, 7 января с 12:00 пройдет шествие Алило и постепенно будет ограничено движение транспортных средств.
По информации мэрии, шествие начнется с площади Первой Республики, из-за чего движение транспорта на указанном участке будет ограничено.
Транспортные средства смогут проехать с улицы Костава на улицы Ахвледиани и Киачели по улицам Вашловани и Экаладзе; Автомобили, движущиеся с улицы Табукашвили в сторону улицы Костава, вместо площади Республики смогут двигаться по проспекту Руставели. Также сделать поворот у Маслины можно будет только через проспект Руставели.
Движение будет полностью восстановлено после окончания шествия Алил
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