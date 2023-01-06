Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На участке Гудаури-Коби запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами


06.01.2023   22:15


По информации Департамента автомобильных дорог, на участке Гудаури-Коби запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами.

«В связи с сильным снегопадом на участке Гудаури (Поста)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Стефанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а движение других видов автотранспорта свободно», — сообщили в Департаменте автомобильных дорог.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна