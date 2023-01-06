

На участке Гудаури-Коби запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами

06.01.2023 22:15





По информации Департамента автомобильных дорог, на участке Гудаури-Коби запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами.



«В связи с сильным снегопадом на участке Гудаури (Поста)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Стефанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а движение других видов автотранспорта свободно», — сообщили в Департаменте автомобильных дорог.







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