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В США убит гражданин Грузии


07.01.2023   14:34


В США был убит гражданин Грузии Леван Галдава. Об этом сообщает Nypost.

Инцидент произошел в Бруклине. Как сообщает издание со ссылкой на местную полицию, 42-летнего Галдава из ревности убил бывший муж подруги.

Обвиняемый в убийстве — 47-летний Дмитрий Лапко, его разыскивает полиция.

Nypost пишет, что в Галдава выстрелили шесть раз. Его доставили в больницу на скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.


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