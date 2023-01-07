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В США убит гражданин Грузии
07.01.2023 14:34
В США был убит гражданин Грузии Леван Галдава. Об этом сообщает Nypost.
Инцидент произошел в Бруклине. Как сообщает издание со ссылкой на местную полицию, 42-летнего Галдава из ревности убил бывший муж подруги.
Обвиняемый в убийстве — 47-летний Дмитрий Лапко, его разыскивает полиция.
Nypost пишет, что в Галдава выстрелили шесть раз. Его доставили в больницу на скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.
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