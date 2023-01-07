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Восстановлено движение грузового транспорта на участке Гудаури-Коби
07.01.2023 15:47
На участке автомобильной дороги Гудаури-Коби восстановлено движение грузового транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
«В результате очистных работ на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси восстановлено движение прицепного и полуприцепного транспорта «, — говорится в сообщении.
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