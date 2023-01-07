

Восстановлено движение грузового транспорта на участке Гудаури-Коби

07.01.2023 15:47





На участке автомобильной дороги Гудаури-Коби восстановлено движение грузового транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



«В результате очистных работ на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси восстановлено движение прицепного и полуприцепного транспорта «, — говорится в сообщении.







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