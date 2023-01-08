

На борту рейса Кутаиси-Париж скончался пассажир

08.01.2023 01:02





На авиарейсе Кутаиси-Париж мужчина в возрасте около 60 почувствовал недомогание, после чего скончался в полете.



Как сообщила компания Wizz Air Первому каналу Грузии, пассажиру стало плохо через 10 минут после взлета самолета.



«Самолет летел над Кутаиси, чтобы израсходовать топливо, потому что сажать самолет с полным баком рискованно. Пассажира спасти не удалось. Это был мужчина, гражданин Грузии в возрасте около 60 лет», — рассказали в Wizz Air.



По информации компании, рейс Кутаиси-Париж будет выполнен сегодня вечером. Что касается рейса из Парижа, то он также будет выполнен позже намеченного по расписанию.







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