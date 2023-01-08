|
|
|
В Тбилиси убит полицейский
08.01.2023 17:59
В Тбилиси убит полицейский. По данным различных СМИ, погиб глава Управления детективов Департамента полиции Тбилиси Александре Шекеладзе.
Как сообщают телеканалы «Мтавари Архи» и «Рустави-2», в убийстве обвиняется бывший полицейский, он уже арестован.
Расследование начато по статьям 108 и 236 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство, а также незаконное приобретение — хранение — ношение огнестрельного оружия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна