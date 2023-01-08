

В Тбилиси убит полицейский

08.01.2023 17:59





В Тбилиси убит полицейский. По данным различных СМИ, погиб глава Управления детективов Департамента полиции Тбилиси Александре Шекеладзе.



Как сообщают телеканалы «Мтавари Архи» и «Рустави-2», в убийстве обвиняется бывший полицейский, он уже арестован.



Расследование начато по статьям 108 и 236 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство, а также незаконное приобретение — хранение — ношение огнестрельного оружия.





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