

Сегодня пройдет очередной судебный процесс Михаила Саакашвили

09.01.2023 10:45





Сегодня в Тбилисском городском суде состоится очередной судебный процесс третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Заседание назначено на 12:00.



По информации адвоката Шалвы Хачапуридзе, на судебном заседании будут опрошены грузинские врачи.



Мать третьего президента Грузии Гиули Аласания вчера заявила СМИ, что Михаил Саакашвили не сможет присутствовать на процессе ни дистанционно, ни физически из-за состояния здоровья.



Как известно, с ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания для бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство рассматривает судья Георгий Аревадзе.





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