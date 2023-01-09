

Столичная мэрия использовала в Тбилиси около 160 тонн технической соли

09.01.2023 10:58





«Из-за осадков и низкой температуры в столице, компания «Тбилсервис групп» проводит работы по расчистке дорог», — сообщает мэрия Тбилиси.



По их информации, работы начались поздно ночью, а в масштабах всего Тбилиси было использовано около 160 тонн технической соли. Как заявили в мэрии, к работам привлечено 150 сотрудников компании и 27 единиц техники.







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