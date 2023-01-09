|
|
|
Столичная мэрия использовала в Тбилиси около 160 тонн технической соли
09.01.2023 10:58
«Из-за осадков и низкой температуры в столице, компания «Тбилсервис групп» проводит работы по расчистке дорог», — сообщает мэрия Тбилиси.
По их информации, работы начались поздно ночью, а в масштабах всего Тбилиси было использовано около 160 тонн технической соли. Как заявили в мэрии, к работам привлечено 150 сотрудников компании и 27 единиц техники.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна