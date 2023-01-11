

На дорогах Грузии действуют ограничения в связи с непогодой

11.01.2023 11:46





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сложных метеоусловий, снегопада и тумана на автомобильной дороге (Ш-153) Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети запрещено передвижение всех видов транспорта.



Кроме того, из-за метели и низкой температуры запрещено движение прицепного и полуприцепного видов транспорта на 1-52 км участка автодороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, движение остальных видов транспорта разрешено в свободном режиме.



Как заявляют в Департаменте автомобильных дорог, движение автотранспорта на остальных участках свободное.







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