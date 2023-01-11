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Мэрия Тбилиси призывает воздержаться от езды на машине без зимних шин
11.01.2023 15:10
Мэрия Тбилиси призывает граждан воздержаться от передвижения на автомобиле без зимних шин.
Уже несколько дней в столице идёт снег. Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится еще несколько дней.
Снег вызвал проблемы как в самом городе, так и на окраинах. В Мэрии заявили, что на дороги уже высыпана 1000 тонн технической соли.
Глава ООО «TbilService Group» Давид Пачулия отметил, что на данном этапе приоритетом остаётся очистка центральных улиц и проспектов.
В случае проблемы можно обращаться по горячей линии «TbilService Group» и/ли Мэрии: 2 61 90 50, 2 72 22 22.
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