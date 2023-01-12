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«Тбилсервис группа» работает над очисткой дорог от снега в столице
12.01.2023 11:14
В работах по расчистке дорог задействовано 30 единиц спецтехники. Работы ведутся не только на центральных улицах, но и на бордюрах, в подземных переходах, на лестницах и остановках, - об этом сообщил в беседе с журналистами директор «Тбилсервис группы» Давид Пачулия.
Как сообщил журналистам Пачулия, около 350 сотрудников «Тбилсервис группы» круглосуточно занимаются расчисткой дорог.
«Уже четвертый день в масштабе столицы непрерывно идет снег. Мороз, из-за чего дороги скользкие. Около 350 сотрудников «Тбилсервис группы» в течение 24 часов ведут расчистку дорог. Работы идут не только на центральных улицах, но и на бордюрах, в подземных переходах, на лестницах и остановках.
В сумме насыпано более тысячи тонн технической соли. В работах по расчистке дорог задействовано 30 единиц спецтехники. Приоритет - улицам первой категории, по которым передвигается общественный транспорт.
Ни один случай, поступивший на горячую линию, не остается без реагирования», — отмечает Пачулия.
Кроме того, он призвал население воздержаться от передвижения на таком транспорте, который неисправен и не имеет зимней резины.
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