

В США более 8000 рейсов были задержаны, более 1200 - отменены

12.01.2023 11:17





В США более 8000 авиарейсов были задержаны и более 1200 отменены из-за сбоя в системе Федеральной авиационной администрации.



По информации CNN, техническая служба до сих пор пытается полностью устранить неполадку.



О произошедшем был проинформирован президент Джо Байден, который поручил провести расследование и представить отчет.





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