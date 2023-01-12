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В США более 8000 рейсов были задержаны, более 1200 - отменены
12.01.2023 11:17
В США более 8000 авиарейсов были задержаны и более 1200 отменены из-за сбоя в системе Федеральной авиационной администрации.
По информации CNN, техническая служба до сих пор пытается полностью устранить неполадку.
О произошедшем был проинформирован президент Джо Байден, который поручил провести расследование и представить отчет.
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