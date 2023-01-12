

В результате сильного ветра в Имерети повреждены крыши почти 70 домов

12.01.2023 11:17





В результате сильного ветра в Имерети повреждены крыши 69 домов, повалены деревья, повреждено также несколько автомобилей.



Кроме того, части абонентов не подается электричество, а определенной части населения Кутаиси ограничено водоснабжение, в селах повреждены теплицы.



По информации государственного поверенного в Имерети Звиада Шаламберидзе, соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, ведется подсчет ущерба.







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