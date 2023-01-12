

Российская картошка не смогла пройти грузинский фитосанитарный контроль

12.01.2023 12:48





Служба доходов Минфина сообщила, что на КПП «Казбеги» была обнаружена партия картофеля из России, не соответствующая требованиям пищевой безопасности.



Нарушения были выявлены отделом санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.



Некачественная партия в 42,250 тонн возвращена в Россию.



Одновременно было забраковано 69 867 кубометров пиломатериалов, из-за нарушения фитосанитарных норм.



За последнее время это второй случай нарушения норм пищевой безопасности в партиях картофеля из Россия. Три недели назад отдел санитарного и фито-контроля не пропустил в Грузию 20 тонн картофеля из России.





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